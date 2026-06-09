На Харьковском направлении бойцы создали мини-версию дрона «Баба-яга»

По его словам, сделали две версии такого дрона: маленькую, которая может нести около трех килограммов, и побольше — на шесть килограммов. Разработчик уточнил, что на беспилотнике предусмотрены различные виды креплений под мину 82 миллиметра, под гранатометные выстрелы, есть отдельная насадка для доставания потерянных беспилотников.