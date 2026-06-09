МУС отстранил прокурора Карима Хана, которого обвиняли в домогательствах

Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что исполнительное бюро надзорного органа МУС пришло к выводу о серьезном нарушении со стороны Хана и рекомендовало снять его с должности. В самом заявлении бюро детали решения не раскрывались. В нем подчеркивалось, что решение и связанные с ним документы останутся конфиденциальными.