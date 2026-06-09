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Число жертв землетрясения на Филиппинах достигло 37

Число жертв землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. По меньшей мере 37 человек погибли в результате недавнего землетрясения на Филиппинах, сообщает портал GMA.

Сильное землетрясение магнитудой 7,8 произошло в понедельник в 7.38 (2.38 мск) у берегов острова Минданао на Филиппинах. Агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти в понедельник передало, что число погибших в результате землетрясения возросло до 32.

«Число жертв в результате землетрясения у (берегов — ред.) Минданао сейчас составляет 37 человек», — говорится в сообщении портала.

По данным портала, в общей сложности в результате землетрясения 456 человек получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести.