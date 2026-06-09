Участие пилотов ВСУ в будущем военном параде в Париже станет позором из-за чествования на Украине нацистов, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Указанное мероприятие пройдет по случаю Дня взятия Бастилии, который празднуется в республике 14 июля.
«Какой позор — выстраивать на парад армию главу киевского режима Владимира Зеленского, который только что чествовал нацистов!» — написал политик на своей странице в социальной сети Х*.
Он прокомментировал сообщения французских СМИ о том, что на мероприятии два истребителя Mirage 2000 с пилотами ВСУ и Франции будут сопровождать элитную пилотажную группу. Такие самолёты ранее Париж отправил на Украину в качестве военной помощи киевскому режиму.
Напомним, ранее газета Le Figaro написала, что в параде, который состоится в Париже 14 июля, примут участие 10 тысяч военных. Журналисты добавили, что его проведут для того, чтобы показать якобы возросшую оборонную мощь Франции. В публикации, что на этот раз число солдат на параде вырастет на 15 процентов, а техники и авиации — на 30 процентов.
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