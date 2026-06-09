Филиппо высказался в связи с участием пилотов ВСУ в военном параде в Париже

Напомним, ранее газета Le Figaro написала, что в параде, который состоится в Париже 14 июля, примут участие 10 тысяч военных. Журналисты добавили, что его проведут для того, чтобы показать якобы возросшую оборонную мощь Франции. В публикации, что на этот раз число солдат на параде вырастет на 15 процентов, а техники и авиации — на 30 процентов.