«Повторяет угрозы и пропагандистские клише»: в ООН обсудили письмо Зеленского Путину

Он подчеркнул, что письмо на деле было призвано «закамуфлировать» предпринимаемые властями Украины попытки сорвать любые переговоры по урегулированию. Постпред России считает, что Зеленский планировал получить «медийный эффект». Однако и это у него не вышло. Зеленский в послании Владимиру Путину просто «повторяет угрозы и пропагандистские клише», подытожил Василий Небензя.