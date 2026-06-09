МВД Эстонии потребовало от местной церкви разорвать связи с РПЦ

«Мы придерживаемся мнения, что ЭПХЦ должна прекратить отношения подчинения с находящимся в России Московским патриархатом и патриархом Кириллом», — заявил глава МВД Эстонии.
Речь министра прозвучала после решения суда, который подтвердил поправки к закону о церквях. Это позволяет разрывать каноническую связь ЭПХЦ с РПЦ. Суд отметил, что поправки направлены на пресечение «враждебного влияния» на прихожан и обитателей монастырей.
Тем временем власти Украины потребовали демонтажа Спасо‑Преображенского храма. По распоряжению киевских властей, настоятель канонической Украинской православной церкви и прихожане должны разобрать здание 9 июня.
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