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МВД Эстонии потребовало от местной церкви разорвать связи с РПЦ

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) должна разорвать отношения с Русской православной церковью. Таро назвал это необходимым шагом в нынешней ситуации, сообщает эстонский портал ERR.

«Мы придерживаемся мнения, что ЭПХЦ должна прекратить отношения подчинения с находящимся в России Московским патриархатом и патриархом Кириллом», — заявил глава МВД Эстонии.

Речь министра прозвучала после решения суда, который подтвердил поправки к закону о церквях. Это позволяет разрывать каноническую связь ЭПХЦ с РПЦ. Суд отметил, что поправки направлены на пресечение «враждебного влияния» на прихожан и обитателей монастырей.

Тем временем власти Украины потребовали демонтажа Спасо‑Преображенского храма. По распоряжению киевских властей, настоятель канонической Украинской православной церкви и прихожане должны разобрать здание 9 июня.

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