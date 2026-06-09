Прицельный удар по Европе: генерал раскрыл заговор Зеленского

Владимир Зеленский перешел к шантажу Европы и вынуждает ее подстраиваться под Украину, особенно на фоне продолжающих лететь в страны ЕС украинских дронов, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой.
Напомним, два инцидента с дронами ВСУ произошли в течение последних суток в Европе. В Латвии авиация НАТО сбила украинский дрон в небе над селом Роговка.
Незадолго до этого жители Лудзенского и Резекненского краёв Латвии получили «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Их попросили спрятаться в укрытиях.
Этой же ночью беспилотник пересек границу Молдавии и взорвался в поле возле села Лопатна.
Липовой отметил, что Европа продолжит закрывать глаза на налеты украинских беспилотников до тех пор, пока не произойдет серьезное происшествие.
«Украина уже давно смотрит на Европу как на своих подчиненных. И давно уже Европу шантажирует, требует, иногда покрикивает. Зеленский требует от них дополнительные партии вооружения. Поэтому Европа сама загнала себя в тупик, из которого теперь не знает, как выйти. Европа не знает, как вести себя в отношении Украины и этих дронов», — пояснил эксперт.
Генерал подчеркнул, что Европа при этом оценивает Украину как разменную монету или пешку в геополитической игре.
«Лидеры Европы и, в частности, стран, где летают украинские дроны, знают, что Украину поддерживают Великобритания, США. Поэтому Европа сама начинает подстраиваться под Украину, а не наоборот», — добавил он.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что беспилотники ВСУ в сторону Ленинградской области могли лететь через Прибалтику.