Прицельный удар по Европе: генерал раскрыл заговор Зеленского

«Украина уже давно смотрит на Европу как на своих подчиненных. И давно уже Европу шантажирует, требует, иногда покрикивает. Зеленский требует от них дополнительные партии вооружения. Поэтому Европа сама загнала себя в тупик, из которого теперь не знает, как выйти. Европа не знает, как вести себя в отношении Украины и этих дронов», — пояснил эксперт.