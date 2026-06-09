Лавров заявил, что Россию тревожат заявления Рубио о поддержке Украины

Россию тревожат заявления госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о поддержке Украины. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
— Нас тревожат заявления Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты Америки не могут быть посредником, потому что они поддерживают Киев, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом, передает RT.
5 июня на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Лавров сказал, что диалог РФ и США по урегулированию украинского конфликта идет по замкнутому кругу. Он отметил, что ключевые параметры окончания конфликта определили еще в ходе встречи президентов России и Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, но с тех пор прогресса не наблюдается.
Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность встречи Путина и Трампа летом этого года: по его словам, она «либо будет, либо не будет».
Ранее Владимир Путин заявил, что РФ по-прежнему согласна на компромиссы, озвученные во время российско-американского саммита в Анкоридже. Теперь важно, чтобы на них согласилась Украина.