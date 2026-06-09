В ОП предложили отказаться от дипломных работ в вузах из-за использования ИИ

Российским вузам стоит перейти к альтернативным формам итоговой аттестации из-за активного применения искусственного интеллекта при написании работ, заявил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.
Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, сейчас сложилась ситуация, когда дипломные работы создаются и проверяются с помощью нейросетей. В связи с этим традиционные форматы теряют смысл.
«Я считаю, что, наверное, надо отменять дипломные и курсовые работы, переходить на онлайн-тесты, на совместные проекты», — сказал Гриб.
В качестве альтернативы он предложил развивать формат «стартап как диплом», защиту реальных проектов, а также усилить устные экзамены и тестирования, которые сложно списать.
Замсекретаря ОП также допустил введение минимального итогового экзамена по принципу ЕГЭ для выпускников бакалавриата. Такой экзамен, по его словам, фиксировал бы базовый уровень знаний.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта.