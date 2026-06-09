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Berliner Zeitung раскрыла цели письма Зеленского Путину

Владимир Зеленский в направленном письме настаивая на проведении встречи с президентом России Владимиром Путиным, преследовал цель получить возможность обвинить Москву в отказе от переговорного процесса. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

Источник: Reuters

«На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече (с Путиным. — Прим. ред.) направлены на переговоры? Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров. Если Путин откажется встречаться, украинское руководство сможет утверждать, что Москва блокирует мирный процесс», — указывается в публикации.

Как отмечает издание, переговоры для российской стороны имели бы смысл исключительно в случае принятия Украиной ее условий.

«Любой, кто предполагает, что Москве в ближайшие месяцы придется пойти на большие уступки, упускает из виду последние события на фронте. Россия продолжает держать инициативу и постепенно берет под контроль территории, особенно в Донбассе. На этом фоне предположение, что Кремль радикально изменит свою позицию исключительно под давлением Запада, кажется сомнительным», — поясняют авторы материала.

В четверг на сайте главы киевского режима было опубликовано обращение к президенту России Владимиру Путину. Зеленский выступил с резкой критикой в адрес российского лидера, однако в завершение предложил начать прямой двусторонний диалог и провести встречу на нейтральной территории.

Владимир Путин, комментируя данное письмо на пленарном заседании ПМЭФ, указал на хамский тон главы киевского режима и разъяснил, что контакты на высшем уровне, на которых настаивает Зеленский, возможны только после достижения договоренностей, выработанных профильными специалистами. В настоящее время, как подчеркнул глава государства, в такой встрече нет смысла.