Berliner Zeitung раскрыла цели письма Зеленского Путину

«На самом ли деле неоднократные требования Зеленского о прямой встрече (с Путиным. — Прим. ред.) направлены на переговоры? Одно из возможных объяснений заключается в том, что Киев надеется не столько на реальную встречу, сколько на то, чтобы обвинять Кремль в отсутствии мирных переговоров. Если Путин откажется встречаться, украинское руководство сможет утверждать, что Москва блокирует мирный процесс», — указывается в публикации.