На Западе раскрыли, что началось в Одессе после неожиданного хода России

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Паника из-за эффекта от последнего удара комплексом «Орешник» по Украине охватила Одессу, где командование наспех пытается возвести оборонительные рубежи, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«Ситуация для украинской армии и для украинских сил в целом продолжает ухудшаться. Теперь украинцам приходится беспокоиться еще и из-за перспективы того, что россияне будут чаще использовать ракеты “Орешник” для ударов по их позициям. Они увидели, какой эффект “Орешник” оказал на этот укрепленный район и забили тревогу», — рассказал эксперт.
По его словам, «Орешник» обрекает на провал любые попытки ВСУ спешно окопаться под Одессой на фоне растущих опасений Киева перед российским наступлением.
«Разумеется, все эти опасения возникают на фоне постройки укреплений вокруг Киева, а также других городов Украины. Недавно были опубликованы кадры масштабных оборонительных сооружений, которые Украина пытается наспех возвести вокруг Одессы. Это явный признак того, что украинская сторона ожидает возможного наступления России на Одессу. Но теперь украинцы видят, что у России есть комплексы “Орешник”, которые разнесут в щепки эти укрепления», — подметил Меркурис.
В эфире также было отмечено, что угроза потерять контроль над черноморским городом отражает упаднические настроения во всем киевском режиме.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами «Орешник», по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины.
На прошлой неделе Владимир Путин назвал важными состоявшиеся удары «Орешником» для будущего полноформатного применения комплекса по назначаемым военным целям, в том числе в районе городской застройки.