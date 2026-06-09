В Приморье приступил к работе новый состав общественной палаты

«Ваши знания, ваши компетенции, ваш опыт, безусловно, помогут региону и, в том числе, депутатскому корпусу. Уверен, что мы с вами вместе эффективно поработаем на большом общественно-политическом событии, которое грядет в конце сентября, я имею в виду выборы в Государственную думу и законодательное собрание. И здесь на общественную палату ложится большая ответственность с точки зрения прозрачности, честности и законности всех процедур и процессов, которые будут происходить на территории Приморского края», — приводятся в сообщении слова Волошко.