Глава СПЧ Фадеев предложил вернуть устные переходные экзамены в школы

В эпоху развития искусственного интеллекта необходимо вернуть устные переходные экзамены по ключевым предметам для оценки знаний школьников, заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Об этом Фадеев рассказал РИА Новости.
Он убеждён, что нужно выделить предметы, которые формируют мировоззренческое ядро. Прежде всего, по его мнению, это география, литература и история, а также основы естественных наук. Знания по ним следует оценивать не только на ЕГЭ.
«Надо выработать образовательное ядро и оценивать знания школьников по этим предметам, скорее всего придётся вернуть переходные экзамены», — сказал глава СПЧ.
Фадеев отметил, что с развитием ИИ, когда ответы на любые вопросы доступны в телефоне, устная коммуникация между учителем и учеником становится критически важной. Экзамены в таком формате он назвал хорошим критерием оценивания.
При этом он подчеркнул, что речь не идёт об отмене ЕГЭ.
«Надо не отменять ЕГЭ, а дополнять его интегральной оценкой, которая будет выставляться по ходу обучения», — добавил Фадеев.
Ранее глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что практика написания дипломных работ исчезнет в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта.