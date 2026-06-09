Юрист Палюлин: вскрытие бутылки воды в магазине до оплаты не запрещается

«До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег. Проблемы начинаются исключительно тогда, когда человек решает покинуть магазин, не заплатив, — в этом случае мы имеем дело с кражей», — подчеркнул собеседник RT.