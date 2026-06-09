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Юрист Палюлин: вскрытие бутылки воды в магазине до оплаты не запрещается

Закон не содержит прямого запрета на вскрытие заводской упаковки в торговом зале. Ключевое значение имеет не сам факт откручивания крышки или разрыва фольги, а с какой целью человек это делает.

Источник: RT на русском

Закон не содержит прямого запрета на вскрытие заводской упаковки в торговом зале. Ключевое значение имеет не сам факт откручивания крышки или разрыва фольги, а с какой целью человек это делает.

Как объяснил в беседе с RT преподаватель кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия» Антон Палюлин, согласно ст. 223 и 493 Гражданского кодекса Российской Федерации, право собственности на товар переходит к покупателю только после выдачи кассового чека.

«До этого момента продукт принадлежит магазину. Выпить воду и подойти с пустой тарой к кассе для оплаты закон не запрещает, поскольку волеизъявление на приобретение подтверждается фактом передачи денег. Проблемы начинаются исключительно тогда, когда человек решает покинуть магазин, не заплатив, — в этом случае мы имеем дело с кражей», — подчеркнул собеседник RT.

Отмечается, что внутренние регламенты супермаркетов с надписями о запрете вскрытия упаковок юридической силы закона не имеют.

«Отдельно рассматриваются ситуации с детьми. Ст. 2.3 КоАП России освобождает от административной ответственности лиц, не достигших 16-летнего возраста. Если ребёнок выпил сок и выбросил коробку, протокол на него не составят, однако магазин вправе взыскать ущерб с родителей через суд на основании ст. 1073 и 1074 ГК России, возлагающих имущественную ответственность на законных представителей», — заключил специалист.

Ранее Палюлин рассказал в беседе с RT, что при неуплате алиментов мера ответственности нарастает.