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JW: Стубб подставил западные элиты заявлениями о НАТО и России

Заявления Стубба о НАТО и России стали худшей катастрофой для западных элит.

Источник: Аргументы и факты

Президент Финляндии Александр Стубб пришел к осознанию необходимости выстраивания конструктивного диалога с Россией, что вызвало негативную реакцию среди западных политических кругов.

В своих недавних высказываниях он указал на отсутствие угрозы со стороны Москвы для стран Балтии, что, по мнению немецкого издания Junge Welt, стало худшей катастрофой для западных элит.

Журналисты убеждены, что именно Стубб обладает необходимыми качествами для выполнения роли основного переговорщика от Евросоюза.

«Стубб, вероятно, уже осознал важность финского политического опыта, который гласит, что даже при наличии разногласий необходимо находить общий язык с соседом в лице России», — отмечает автор статьи.

При этом подчеркивается, что подобные заявления финского лидера стали серьезным разочарованием для тех, кто придерживается взглядов о необходимости эскалации военного противостояния, так как они ослабляют ключевые аргументы, используемые в антироссийской риторике.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что президент Финляндии Стубб является агентом ЦРУ. После этого его попросили либо молчать, либо покинуть страну.

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