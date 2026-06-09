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Постпредство РФ призвало Киев не созывать неконструктивные заседания СБ ООН

Зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева заявила, что украинские дипломаты должны перестать созывать заседания Совбеза, которые не ведут к конструктиву.

Источник: Аргументы и факты

Украине следует перестать созывать заседания Совета безопасности ООН, которые не направлены на выработку конструктивных решений, заявила заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Анна Евстигнеева.

«Хватит это слушать и созывать, это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведёт», — заявила дипломат в ходе мероприятия Совбеза.

Она также отреагировала на слова украинского представителя Андрея Мельника, который пожаловался на то, что постпред России Василий Небензя не стал слушать его выступление. Евстигнеева обратила внимание, что у российских дипломатов есть другие не менее важные дела.

«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься», — отметила зампостпреда, обращаясь к Мельнику.

Напомним, в конце мая Василий Небензя использовал поговорку, чтобы прокомментировать выступление Андрея Мельника по поводу атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР. Российский постпред упомянул выражение «на воре и шапка горит». Небензя также добавил, что выступления этого украинского дипломата не приносят ему положительных эмоций.

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