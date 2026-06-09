Постпредство РФ призвало Киев не созывать неконструктивные заседания СБ ООН

Украине следует перестать созывать заседания Совета безопасности ООН, которые не направлены на выработку конструктивных решений, заявила заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Анна Евстигнеева.
«Хватит это слушать и созывать, это действительно ни к чему позитивному или конструктивному не ведёт», — заявила дипломат в ходе мероприятия Совбеза.
Она также отреагировала на слова украинского представителя Андрея Мельника, который пожаловался на то, что постпред России Василий Небензя не стал слушать его выступление. Евстигнеева обратила внимание, что у российских дипломатов есть другие не менее важные дела.
«В последнее время вы слишком часто запрашиваете заседания. Все-таки есть другие не менее важные дела, которыми нужно заниматься», — отметила зампостпреда, обращаясь к Мельнику.
Напомним, в конце мая Василий Небензя использовал поговорку, чтобы прокомментировать выступление Андрея Мельника по поводу атаки ВСУ на Старобельск в ЛНР. Российский постпред упомянул выражение «на воре и шапка горит». Небензя также добавил, что выступления этого украинского дипломата не приносят ему положительных эмоций.