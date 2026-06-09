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AmCham: компании США ждут политического сигнала для возвращения на рынок России

Некоторые американские компании ожидают политического сигнала, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

Некоторые американские компании ожидают политического сигнала, чтобы вернуться на российский рынок, сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.

Об этом Эйджи заявил РИА Новости.

По его словам, в США действительно есть бизнес, который сохраняет интерес к работе в России и ждёт подходящего момента.

«Есть компании, которые там действительно ждут этот момент», — сказал он.

При этом глава AmCham не стал называть конкретные организации, отметив, что это преждевременно. Он лишь подтвердил, что находится с ними в контакте.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются убрать российские компании из международного бизнеса.

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