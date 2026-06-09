Марочко: ВС РФ ударами в глубокий тыл ослабляют оборону ВСУ у Славянска

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Российские бойцы, нанося удары в глубокий тыл Вооруженных сил Украины у Славянска, уничтожают логистику противника и ослабляют боеспособность украинских войск на славянско-дружковском участке Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, Киев не оставляет попыток нарастить свою группировку на этом участке и постоянно перебрасывает в этот район военных и технику.
«Мы сейчас проводим плановые работы по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований Украины не только на передовых позициях, но и работаем над уничтожением логистики глубоко в тылу. По сравнению с предыдущей неделей — уже даже начало этой недели говорит том, что мы очень серьезно начали наносить удары по логистике украинских боевиков глубоко в тылу, что, естественно, ослабляет боеспособность украинской группировки на славянско-дружковском участке», — сказал он.