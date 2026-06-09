Марочко: ВС РФ ударами в глубокий тыл ослабляют оборону ВСУ у Славянска

«Мы сейчас проводим плановые работы по уничтожению живой силы и техники вооруженных формирований Украины не только на передовых позициях, но и работаем над уничтожением логистики глубоко в тылу. По сравнению с предыдущей неделей — уже даже начало этой недели говорит том, что мы очень серьезно начали наносить удары по логистике украинских боевиков глубоко в тылу, что, естественно, ослабляет боеспособность украинской группировки на славянско-дружковском участке», — сказал он.