Игроки компьютерной игры создали навигацию для военных дронов

В конце 2025 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с американской компанией Vantor, которая применяет систему визуального позиционирования для навигации военных дронов и других технологий в условиях подавления спутниковых сигналов. Эксперт в области технологий Йерун ван ден Ховен отметил, что без огромного объема данных, собранных игроками, разработка такой системы заняла бы гораздо больше времени. Он подчеркнул, что пользователи игры «косвенно внесли вклад в военную инфраструктуру», даже не осознавая этого.