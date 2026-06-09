Игроки компьютерной игры создали навигацию для военных дронов

Миллиарды изображений, собранных игроками мобильной игры Pokemon Go, нашли неожиданное применение в разработке навигационных систем для военных дронов и роботизированных платформ. Об этом сообщает газета Trouw.
Согласно информации издания, компания Niantic Spatial, основанная на базе разработчика Pokemon Go, получила доступ к почти 30 миллиардам сканов окружающей среды, созданных пользователями игры. Эти данные стали основой для обучения трехмерного навигационного искусственного интеллекта, который способен определять местоположение даже в условиях отсутствия GPS-сигнала.
В конце 2025 года Niantic Spatial объявила о сотрудничестве с американской компанией Vantor, которая применяет систему визуального позиционирования для навигации военных дронов и других технологий в условиях подавления спутниковых сигналов. Эксперт в области технологий Йерун ван ден Ховен отметил, что без огромного объема данных, собранных игроками, разработка такой системы заняла бы гораздо больше времени. Он подчеркнул, что пользователи игры «косвенно внесли вклад в военную инфраструктуру», даже не осознавая этого.
Хотя компания Vantor отвергла утверждения о прямом использовании данных Pokemon Go в военных целях, она не уточнила, использовалась ли информация, полученная от игроков, для обучения оборонных систем. Niantic Spatial также подтвердила, что сканы пользователей использовались для создания «ранней версии» навигационной модели.
Газета Trouw сообщает, что с 2021 года игроки Pokemon Go могли получать дополнительные игровые бонусы за создание 360-градусных видеосканов окружающей местности, соглашаясь на условия, позволяющие компании передавать собранные данные третьим сторонам. Технология визуального позиционирования рассматривается как альтернатива GPS в районах с подавленными спутниковыми сигналами, что особенно актуально в условиях конфликта на Украине.