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ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 80 тяжелых гексакоптеров

Российские силы также ликвидировали 53 пункта управления беспилотной авиацией противника.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 80 тяжелых боевых гексакоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 80 тяжелых боевых гексакоптеров и 3 барражирующих боеприпаса противника», — сказал Бигма.

Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов противника.

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