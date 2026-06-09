ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Запад» 80 тяжелых гексакоптеров

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Запад» за сутки составили 80 тяжелых боевых гексакоптеров и 53 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Иван Бигма.
«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 80 тяжелых боевых гексакоптеров и 3 барражирующих боеприпаса противника», — сказал Бигма.
Кроме того, по его данным, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления беспилотной авиацией, 2 станции спутниковой связи Starlink, 18 наземных робототехнических комплексов и 6 полевых складов боеприпасов противника.
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