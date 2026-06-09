Попова: все места отдыха в России готовы к летнему сезону

Все организованные места отдыха в стране полностью подготовлены к летнему сезону, проблемных зон не выявлено, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, проверку прошли все пляжи и детские оздоровительные учреждения.
«98% всех летних оздоровительных учреждений для детей, всех пляжей, которые собираются работать, уже проверены и все получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения», — сказала Попова.
Она также отметила, что санитарные мероприятия охватывают контроль качества воды, пляжных территорий и эффективности обработок от клещей.
Ранее турагент Оксана Иванишина заявила, что выгоднее всего планировать отпуск заранее, поскольку раннее бронирование позволяет выбрать подходящие отели, удобные даты и снизить расходы.