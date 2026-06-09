Саммит НАТО в Анкаре не скажется на отдыхе туристов, сообщил источник

По его словам, основные туристические потоки из России традиционно направляются на курорты Средиземноморского и Эгейского побережья, тогда как саммит пройдет в Анкаре, расположенной вдали от популярных туристических регионов. Источник отметил, что аэропорты Антальи, Даламана, Бодрума и других курортных городов продолжат работу в обычном режиме.