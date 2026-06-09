«Ведомости»: строительство нового порта в Архангельске подорожало в 1,5 раза

Проект предполагает возведение логистического узла в Двинском заливе Белого моря. Согласно описанию, в порту планируется запустить шесть терминалов для перевалки различных видов грузов — минеральных удобрений и металлов, леса, контейнеров и нефтепродуктов. Ожидается, что к 2035 году совокупная мощность всех терминалов достигнет почти 38 млн т ежегодно.