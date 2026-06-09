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Россия нанесла удары по десяти предприятиям ВПК в Киеве, заявил Небензя

Небензя: ВС России поразили десять предприятий в Киеве, выпускавших БПЛА.

Источник: © РИА Новости

ООН, 9 июн — РИА Новости. Россия нанесла удары по десяти предприятиям в Киеве, выпускавшим продукцию военного назначения, включая ударные беспилотники, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«За последнее время в Киеве поражены 10 предприятий, выпускающих продукцию военного назначения, в том числе ударные БПЛА, среди которых: объединение “Абрис ПТ”, предприятие радиоэлектронной промышленности “Специальное КБ “Спектр”, АО “Завод Маяк” и государственная компания “УкрСпецэкспорт”, — сказал Небензя во время заседания Совбеза ООН.

Российский дипломат отметил, что российские войска также поразили три территориальных центра комплектования ВСУ на территории украинской столицы. Россия также нанесла удары по целям в Запорожье, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областях и инфраструктуре военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях, добавил Небензя.

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