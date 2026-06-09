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Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году

Минтруд планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Минтруд РФ планирует вывести из нелегального сектора занятости 1,3 миллиона человек в 2026 году, заявил глава министерства Антон Котяков.

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка одного миллиона человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысячи человек, то в 2025 году уже 103,8 тысячи. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 миллиона», — рассказал в интервью изданию «Ведомости» Котяков.

Глава Минтруда добавил, что целевые показатели по выведению работников из нелегального сектора устанавливаются индивидуально для каждого субъекта РФ, исходя из данных внебюджетных фондов, Росстата, ФНС и других федеральных органов исполнительной власти.

Всего по России, как отметил Котяков, количество работников, чья занятость не выведена из тени, составило около 5,3 миллиона человек.

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