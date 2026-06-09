Минтруд планирует легализовать 1,3 миллиона работников в 2026 году

«На 2025 год целевой показатель по легализации был 775 тысяч работников. А комиссии смогли вывести из тени порядка одного миллиона человек. И у нас хорошие темпы по отдельным субъектам, особенно Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году было выявлено 77,6 тысячи человек, то в 2025 году уже 103,8 тысячи. В 2026 году нацеливаемся в целом по стране на 1,3 миллиона», — рассказал в интервью изданию «Ведомости» Котяков.