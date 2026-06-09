Приговор Макрону и Мерцу: раскрыт заговор Европы на встрече с Зеленским

Выдвинутые европейскими политиками условия для завершения конфликта на Украине демонстрируют их желание выбить паузу для перевооружения киевского режима, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне опубликовали пять условий для завершения конфликта.
В частности, политики заявили, что отправной точкой для переговоров может стать текущая линия соприкосновения, российские активы должны быть заморожены до возмещения ущерба, в Европа оставляет за собой право на развертывание иностранного военного контингента на Украине.
При этом российский лидер Владимир Путин неоднократно публично заявлял о позиции России по этому вопросу. Одно из условий завершения конфликта — выход ВСУ за пределы территории российских регионов.
«Выдвинутые в Англии так называемые условия мира в очередной раз показывают, что европейцам не нужен никакой диалог. Они продолжают мечтать о нанесении стратегического поражения нашей стране руками украинцев. Их требование о “праве на развёртывание европейского контингента” на территории Украины звучит как ультиматум и не учитывает позицию России. Таким образом они хотят не добиться мира, а выбить паузу для перевооружения украинского режима с целью возобновления ещё более масштабных боевых действий», — подчеркнул Джабаров.
Сенатор отметил, что европейские политики продолжают бесконечные встречи с Зеленским по одному и тому же вопросу, поскольку боятся победы России.
«Мерц, Стармер и Макрон — это уже потерявшие популярность политики, сделавшие ставку на конфронтацию с Россией. Для них и их окружения наша победа в СВО будет означать политическую смерть. Поэтому они продолжают бесконечные встречи с Зеленским с целью запугивания своих граждан “российской угрозой” и продления конфликта на как можно больший период», — добавил Джабаров.
Ранее стало известно, что Зеленский расплатился за хамство в опубликованном письме.