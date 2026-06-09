Приговор Макрону и Мерцу: раскрыт заговор Европы на встрече с Зеленским

«Выдвинутые в Англии так называемые условия мира в очередной раз показывают, что европейцам не нужен никакой диалог. Они продолжают мечтать о нанесении стратегического поражения нашей стране руками украинцев. Их требование о “праве на развёртывание европейского контингента” на территории Украины звучит как ультиматум и не учитывает позицию России. Таким образом они хотят не добиться мира, а выбить паузу для перевооружения украинского режима с целью возобновления ещё более масштабных боевых действий», — подчеркнул Джабаров.