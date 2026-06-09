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Трамп заявил, что США заключат сделку с Ираном в течение двух недель

Трамп заявил, что диалог между США и Ираном активно продолжается.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп во время телемитинга сообщил, что соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение последующих двух недель, сообщает CBS News.

Трамп подчеркнул, что диалог между странами активно продолжается. Он также отметил, что Тегеран якобы демонстрирует готовность пойти на значительные уступки, включая отказ от ядерной программы.

«Я уверен, что мы побеждаем, однако необходимо добиться окончательного результата в ближайшие две недели», — подчеркнул американский лидер.

Трамп также заверил, что после достижения поставленных целей и полной нормализации отношений с Ираном цены на нефть снизятся.

Накануне президент США также предупредил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что его страна может остаться один на один против Ирана.

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