Минтруд планирует легализовать 1,3 млн работников в 2026 году

Минтруд России намерен вывести из нелегального сектора занятости 1,3 млн человек в 2026 году, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Об этом Котяков рассказал в интервью газете «Ведомости».
Он отметил, что в 2025 году целевой показатель по легализации составлял 775 тыс. работников. При этом комиссиям удалось вывести из тени порядка 1 млн человек.
Особенно хорошие темпы показали субъекты Северо-Кавказского федерального округа. Если в 2024 году там было выявлено 77,6 тыс. нелегально занятых, то в 2025 году — уже 103,8 тыс.
Всего по России, по словам министра, количество работников, чья занятость не выведена из тени, составляет около 5,3 млн человек.
Глава Минтруда добавил, что целевые показатели по легализации устанавливаются индивидуально для каждого субъекта. Они определяются на основе данных внебюджетных фондов, Росстата, ФНС и других федеральных органов.
Ранее Котяков заявил, что глобальных изменений по безработице в ближайшее время не будет, показатель закрепится на уровне 2,2—2,3%.