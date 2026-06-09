Психолог Шпагина: мошенники «взламывают» нервную систему человека

«Они знают, что человеческий мозг в состоянии стресса работает совсем иначе, чем в спокойной обстановке. Возьмём классическую схему со звонком от “родственника в беде”: звонит якобы внук и плачущим голосом говорит, что попал в аварию. Трубку тут же берёт “полицейский” и объясняет, что вопрос можно решить деньгами, но срочно. В этот момент у бабушки не работают логические центры. Она не думает: “А почему внук звонит с незнакомого номера?”, “А почему полицейский предлагает решить вопрос деньгами по телефону?”. Она чувствует страх потери близкого человека и желание немедленно помочь», — заявила психолог.