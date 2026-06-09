Психолог Шпагина: мошенники «взламывают» нервную систему человека

Мошенники знают, что человеческий мозг в состоянии стресса работает совсем иначе, чем в спокойной обстановке, предупредила в беседе с RT Елена Шпагина, кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА.
«Представьте ситуацию: вам звонит человек, называет ваше имя и фамилию, представляется сотрудником безопасности банка и сообщает, что кто-то пытается снять деньги с вашей карты. Голос спокойный, уверенный, человек использует правильные термины. Через несколько секунд у вас начинается учащённое сердцебиение. Ещё через минуту вы уже готовы сделать всё, что он скажет, лишь бы спасти свои накопления», — рассказала специалист.
Она объяснила, что мошенники «взламывают» нервную систему.
«Они знают, что человеческий мозг в состоянии стресса работает совсем иначе, чем в спокойной обстановке. Возьмём классическую схему со звонком от “родственника в беде”: звонит якобы внук и плачущим голосом говорит, что попал в аварию. Трубку тут же берёт “полицейский” и объясняет, что вопрос можно решить деньгами, но срочно. В этот момент у бабушки не работают логические центры. Она не думает: “А почему внук звонит с незнакомого номера?”, “А почему полицейский предлагает решить вопрос деньгами по телефону?”. Она чувствует страх потери близкого человека и желание немедленно помочь», — заявила психолог.
Также она привела пример, когда человеку звонит «следователь» и говорит, что его паспортные данные используются мошенниками для оформления кредитов.
Сгенерировано с помощью ИИ.
«Чтобы обезопасить себя, нужно перевести все деньги на специальный “безопасный счёт”. Человек слышит слово “следователь”, представляет себе форму и погоны, и его мозг автоматически переключается в режим подчинения авторитету. Это эволюционный механизм: в трудной ситуации безопаснее довериться тому, кто кажется выше по статусу», — пояснила собеседница RT.
Кроме того, Шпагина предупредила, что мошенники специально создают в разговоре ощущение «мы вместе против общего врага».
«Они говорят: “Я вам звоню, потому что хочу помочь”, “Мы должны действовать быстро, иначе они украдут ваши деньги”. Это создаёт ложное чувство команды и безопасности. Человек перестаёт видеть в собеседнике угрозу и начинает ему доверять. А доверие в сочетании со страхом — смертельная смесь для критического мышления», — добавила она.
Ещё один мощный приём — это эффект потери, подчеркнула психолог.
«Психологи давно знают: страх потерять что-то работает гораздо сильнее, чем желание что-то приобрести. Когда вам говорят: “Сейчас украдут ваши деньги”, ваш мозг реагирует острее, чем если бы вам обещали: “Сейчас придут лишние деньги”. Мошенники бьют именно в точку страха потери, и это отключает рациональное мышление быстрее всего», — объяснила эксперт.
По её словам, самый простой и эффективный способ — создать паузу.
«Мошенникам нужна ваша мгновенная реакция. Как только вы говорите: “Я сейчас не могу говорить, перезвоню через пять минут” — и кладёте трубку, их сценарий рушится. За эти пять минут вы успеете выдохнуть, сердце начнёт биться спокойнее, и к вам вернётся способность мыслить. Вы сможете позвонить в банк по официальному номеру, набрать родственнику, который якобы попал в беду, или просто понять, что вас пытались обмануть. Важно также научиться распознавать момент, когда вами пытаются управлять», — заключила она.
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