Разведчики «Севера» успешно находят замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Разведывательные подразделения группировки войск «Север» успешно обнаруживают оборудованные в подвалах и разрушенных домах пункты управления беспилотниками противника в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
«Боевики ВСУ используют различные здания и подвалы разрушенных домов для оборудования мест временного размещения расчетов беспилотных летательных аппаратов, пунктов управления, укрытий, а также складов для хранения комплектующих для дронов. Несмотря на это, подобные объекты успешно обнаруживаются нашими разведчиками и в последующем уничтожаются с использованием ударных БПЛА», — говорится в сообщении.
Вместе с этим российское военное ведомство предоставило кадры боевой работы расчетов ударных дронов войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север», в ходе которой были уничтожены позиции противника, откуда осуществлялись запуски дронов и управление БПЛА.
«Объективный контроль огневого поражения транслируется в прямом эфире и передается на командный пункт благодаря возможностям внутренних военных мессенджеров и платформ, предоставленных Минобороны России», — добавили в министерстве.