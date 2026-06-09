Опасные дроны кошмарят Европу и НАТО: главная новость СВО 9 июня

«Дроны уже летают от Финляндии до Норвегии, по Прибалтике, Молдавии и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока не случится какое-нибудь крупное ЧП, пока украинский дрон не врежется в важный объект. Тогда будет большой скандал», — отметил военный эксперт.