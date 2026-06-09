Опасные дроны кошмарят Европу и НАТО: главная новость СВО 9 июня

Украинские беспилотники продолжают лететь в сторону европейский стран, взрываться и падать. Лидеры этих государств молчат, закрывая глаза на все преступления киевского режима.
Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал‑майор Сергей Липовой в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, когда у Европы закончится терпение.
Напомним, два инцидента с дронами ВСУ произошли в течение последних суток в Европе. В Латвии авиация НАТО сбила украинский дрон в небе над селом Роговка.
Незадолго до этого жители Лудзенского и Резекненского краёв Латвии получили «оранжевое» предупреждение об угрозе в воздушном пространстве. Их попросили спрятаться в укрытиях.
Этой же ночью беспилотник пересек границу Молдавии и взорвался в поле возле села Лопатна. Спустя несколько часов МИД Молдавии признал, что беспилотник, взорвавшийся ночью, был украинского происхождения.
При этом в молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что, независимо от происхождения дрона, ответственность за любые беспилотники, достигающие территории республики, они возлагают на Россию.
«Летающие над странами НАТО беспилотники уже не являются новостью. Но в Европе выработана такая политика, что все Украине прощается, на все преступления закрываются глаза лишь для того, чтобы страна продолжала воевать с Россией руками Европы, Евросоюза и НАТО», — пояснил генерал.
Липовой отметил, что Европа и дальше продолжит закрывать глаза на подобные инциденты, пока не произойдут совсем критические разрушения.
«Дроны уже летают от Финляндии до Норвегии, по Прибалтике, Молдавии и так далее. И это будет продолжаться до тех пор, пока не случится какое-нибудь крупное ЧП, пока украинский дрон не врежется в важный объект. Тогда будет большой скандал», — отметил военный эксперт.
По словам генерала, Украина уже давно смотрит на Европу как на своих подчиненных, а Зеленский продолжает шантажировать ЕС, требуя все больше оружия.
«Украина уже давно шантажирует Европу, требует, иногда покрикивает. Зеленский требует от них дополнительные партии вооружения. Поэтому Европа сама загнала себя в тупик, из которого теперь не знает, как выйти», — пояснил эксперт.
Генерал подчеркнул, что Европа при этом оценивает Украину как разменную монету или пешку в геополитической игре.
«Лидеры Европы знают, что Украину поддерживают Великобритания, США. Поэтому Европа сама начинает подстраиваться под Украину, а не наоборот», — добавил он.
Ранее военные эксперты не раз сообщали, что Киев может намеренно использовать воздушное пространство Прибалтики для пролета своих дронов для атаки на РФ.
По словам военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, именно по такому маршруту беспилотники могли лететь в сторону Ленинградской области 6 июня.