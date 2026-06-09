Советник российского лидера Антон Кобяков считает, что США пытаются выйти из переговоров по Украине. Он утверждает, что американцы вполне осознают, каким будет исход спецоперации. Антон Кобяков заверил, что Штаты видят, что инициатива на стороне России. Он заявил, что именно США разожгли конфликт на Украине. Советник президента РФ с непониманием отнесся к фразе Марко Рубио о невозможности для Вашингтона быть посредником в урегулировании.