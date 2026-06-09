В Британии объяснили, почему Россию винят в проблемах страны

«Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики. Они не могут смириться с тем, что плачевный провал британского государства — их вина, и поэтому ищут, на кого возложить ответственность, и в один день это Россия, в другой — Китай», — сказал собеседник агентства.