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В Британии объяснили, почему Россию винят в проблемах страны

Гэллоуэй: в Лондоне не берут ответственность за свои провалы и винят Россию.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Великобритании не могут принять ответственность за провалы своей политики и винят Россию в проблемах государства, заявил РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.

«Они вынуждены винить кого-то, они не могут винить сами себя. Это 45 лет неолиберальной экономики и империалистической внешней политики. Они не могут смириться с тем, что плачевный провал британского государства — их вина, и поэтому ищут, на кого возложить ответственность, и в один день это Россия, в другой — Китай», — сказал собеседник агентства.

Как подчеркнул политик, Великобритания столкнулась с проблемами в экономической, социальной, культурной и политической сферах, а премьер-министр Кир Стармер в скором времени может покинуть свою должность. При этом он подчеркнул, что привычка перекладывать вину за свои промахи на Россию уже давно укоренилась у британских элит.

«Ничего нового здесь нет: среди британского правящего класса существует особая давняя ненависть к России, которая была задолго до (президента РФ Владимира — ред.) Путина, до большевиков и восходит по крайней мере к середине XIX века, а кто-то утверждает, что еще раньше», — добавил он.

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