Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень

Лидер КНДР Ким Чен Ын устроил прием в честь находящегося в стране с визитом председателя КНР Си Цзиньпина. Выступая с речью, он подтвердил готовность Пхеньяна вывести отношения с Пекином на новый уровень и впредь укреплять «стратегические образцовые отношения между социалистическими государствами», передает ЦТАК.
Ким Чен Ын отметил, что на прошедших накануне переговорах «еще раз подтверждена воля общими усилиями построить прекрасное будущее народов двух стран на едином пути борьбы за социализм». Си Цзиньпин в ответ поблагодарил Пхеньян за теплый прием делегации и объявил о достижении взаимопонимания по вопросам дальнейшего развития сотрудничества.
Как сообщало ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, они решили открыть торжественные мероприятия в двух странах по случаю 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Также решено было усилить контакты на высшем уровне между двумя партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.
Помимо этого стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, способам отстаивания суверенитета, безопасности и интересов развития обеих государств. Обсуждались вопросы поддержания мира и развития в регионе и в целом на планете в сложной мировой политической обстановке.