Ким Чен Ын и Си Цзиньпин договорились вывести отношения Китая и КНДР на новый уровень

Как сообщало ЦТАК, Китай и Северная Корея договорились запустить «новую фазу развития корейско-китайских отношений». В частности, они решили открыть торжественные мероприятия в двух странах по случаю 65-летия заключения договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между КНДР и КНР. Также решено было усилить контакты на высшем уровне между двумя партиями, расширить обмен и содействие во всех сферах, в том числе политической, экономической и культурной.