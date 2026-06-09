Пашиняна обвинили в оскорбительной риторике и угрозах во время кампании

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предвыборной кампании публично угрожал оппозиционным кандидатам и использовал оскорбительные формулировки. Об этом говорится в предварительном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам парламентских выборов, прошедших 7 июня.
В документе отмечается, что на нескольких агитационных мероприятиях премьер прибегал к оскорбительной и подстрекательской риторике. В том числе, как указали наблюдатели, такие высказывания звучали в адрес перемещенных армянских беженцев.
ОБСЕ также сообщила, что в отдельных случаях Пашинян публично грозил оппозиционным кандидатам расследованиями и национализацией принадлежащих им компаний. При этом часть процедур национализации, как следует из отчета, началась еще до старта предвыборной кампании.
Отдельно наблюдатели указали на характер агитации в социальных сетях. По их оценке, кампания сопровождалась частыми личными нападками между кандидатами и подстрекательскими заявлениями, главным образом со стороны премьера, а в отдельных случаях со стороны лидеров оппозиции.
По предварительным данным Центризбиркома Армении после обработки данных со всех 2 005 участков, правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» набирает 49,825% голосов. Блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» получает 23,281%, блок бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,934%. Партия бизнесмена Гагика Царукяна «Процветающая Армения» с 3,996% не проходит в парламент. Явка составила 58,97%.
Ранее местные наблюдатели и оппозиция заявляли о многочисленных нарушениях в ходе голосования, включая избирательную карусель, вынос бюллетеней и открытое голосование. Кампания и сам день выборов сопровождались задержаниями представителей оппозиционных сил.
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