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Боец «Центра» за сутки уничтожил три артустановки ВСУ

Оператор БПЛА «Центра» Костин за сутки уничтожил три артустановки ВСУ.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Даниил Костин рассказал РИА Новости, что за сутки на одном из участков днепропетровского направления ему удалось выявить и скорректировать поражение нескольких важных целей противника, включая артиллерийские установки и укрепленные позиции.

По словам военнослужащего, в ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ, а также три артиллерийские установки, по которым впоследствии было нанесено огневое поражение.

«За сутки было обнаружено три закрытых бетонных опорных пункта и три артиллерийские установки», — рассказал собеседник агентства.

Костин отметил, что успешное выполнение задачи стало результатом слаженной работы операторов беспилотников и подразделений огневого поражения, действующих на данном участке фронта.

По его словам, за достигнутые результаты один из военнослужащих был представлен к государственной награде.

«За этот подвиг был награжден медалью Жукова, государственной наградой», — сообщил оператор беспилотных систем.

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