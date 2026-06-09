Боец «Центра» за сутки уничтожил три артустановки ВСУ

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Оператор беспилотных систем группировки войск «Центр» Даниил Костин рассказал РИА Новости, что за сутки на одном из участков днепропетровского направления ему удалось выявить и скорректировать поражение нескольких важных целей противника, включая артиллерийские установки и укрепленные позиции.
По словам военнослужащего, в ходе воздушной разведки были обнаружены три закрытых бетонных опорных пункта ВСУ, а также три артиллерийские установки, по которым впоследствии было нанесено огневое поражение.
«За сутки было обнаружено три закрытых бетонных опорных пункта и три артиллерийские установки», — рассказал собеседник агентства.
Костин отметил, что успешное выполнение задачи стало результатом слаженной работы операторов беспилотников и подразделений огневого поражения, действующих на данном участке фронта.
По его словам, за достигнутые результаты один из военнослужащих был представлен к государственной награде.
«За этот подвиг был награжден медалью Жукова, государственной наградой», — сообщил оператор беспилотных систем.