Аналитик Воронин: перед отпуском стоит рассмотреть установку датчиков затопления

Перед началом сезона отпусков следует вспомнить простые правила, которые могут предотвратить аварии и порчу имущества. Перед отпуском или длительной поездкой рекомендуется отключить большинство электроприборов от сети, например чайник, микроволновую печь или телевизор.
Об этом заявил в беседе с RT руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика», эксперт рынка TechNet НТИ Тимофей Воронин.
«Холодильник, устройства для автоматического полива цветов (если они работают от сети) можно оставить включёнными», — отметил он.
По словам специалиста, можно использовать контроллеры напряжения, которые довольно просто устанавливаются в распределительный щиток и позволяют минимизировать ущерб от внезапных скачков напряжения.
«Более того, следует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду на случай прорыва труб и иных внештатных ситуаций. Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара», — посоветовал аналитик.
Домашний интернет лучше оплатить на период отсутствия, особенно если дома используются умные устройства с возможностью удалённого использования, заключил собеседник RT.
Ранее россиян предупредили, что нельзя публиковать перед отпуском фото билетов в соцсетях.