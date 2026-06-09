Аналитик Воронин: перед отпуском стоит рассмотреть установку датчиков затопления

«Более того, следует рассмотреть вопрос установки датчиков затопления, которые автоматически перекрывают воду на случай прорыва труб и иных внештатных ситуаций. Несмотря на то что, на первый взгляд, отключение электроприборов из электросети на время длительного отсутствия выглядит старомодно, данная мера позволяет предотвратить возникновение большого числа рисков, включая выход из строя электроники, ухудшение качества работы аккумуляторов и даже начало пожара», — посоветовал аналитик.