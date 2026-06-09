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Аналитик назвал два главных навыка для работы с ИИ

Глава MWS AI Филиппов: для работы с ИИ необходимо критическое мышление.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Умение ставить задачи и критическое мышление станут главными навыками на фоне развития генеративного искусственного интеллекта и появления ИИ-агентов, рассказал РИА Новости гендиректор MWS AI (входит в МТС Web Services) Денис Филиппов.

«Искусственный интеллект показал нам, что не всегда мы можем с первого раза четко сформулировать то, что мы хотим получить», — сообщил он, комментируя первый навык.

Второй ключевой навык, по его словам, — критическое мышление. «ИИ обладает огромными способностями, но при этом галлюцинирует — и делает это очень убедительно. Если вы глубоко не разбираетесь в теме, легко обмануться. Поэтому критическое мышление будет крайне востребовано», — добавил Филиппов.

Говоря о замене людей искусственным интеллектом, гендиректор отметил, что в России это невозможно.

«В каждой сфере — острая нехватка людей. Добавьте сюда высокую текучку на рутинных позициях и старение ряда профессий. Никто не захочет потерять лояльного и продуктивного сотрудника — у него просто появятся новые роли», — пояснил он.

Филиппов заверил, что разумнее не сокращать сотрудников, а переквалифицировать. Ведь когда ИИ забирает рутину, рядом почти всегда есть функция с острым дефицитом людей. «Лояльный сотрудник, который знает ваши процессы, — это актив, который не восстановить быстро», — подытожил он.