Аналитик назвал два главных навыка для работы с ИИ

Филиппов заверил, что разумнее не сокращать сотрудников, а переквалифицировать. Ведь когда ИИ забирает рутину, рядом почти всегда есть функция с острым дефицитом людей. «Лояльный сотрудник, который знает ваши процессы, — это актив, который не восстановить быстро», — подытожил он.