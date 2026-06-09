Антитеррористическое учение пройдет до конца июня в Казахстане

«В период с 5 по 30 июня 2026 года на территории Республики Казахстан под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие “Найза-Антитеррор-2026”, — говорится в сообщении.
Граждан просят с пониманием отнестись к проведению учений, в рамках которых в отдельных районах могут вводиться временные ограничения движения транспорта.
Также жителей призывают соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования представителей государственных органов, пользоваться только официальными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.