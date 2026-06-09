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Антитеррористическое учение пройдет до конца июня в Казахстане

Астана. 9 июня. КазТАГ — С 5 по 30 июня на территории Казахстана под эгидой антитеррористического центра КНБ проходит учебное антитеррористическое мероприятие «Найза-Антитеррор-2026», сообщает пресс-служба антитеррористического центра.

Источник: КазТАГ

«В период с 5 по 30 июня 2026 года на территории Республики Казахстан под эгидой Антитеррористического центра КНБ РК проводится учебное антитеррористическое мероприятие “Найза-Антитеррор-2026”, — говорится в сообщении.

Граждан просят с пониманием отнестись к проведению учений, в рамках которых в отдельных районах могут вводиться временные ограничения движения транспорта.

Также жителей призывают соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования представителей государственных органов, пользоваться только официальными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных сведений.