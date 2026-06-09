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Рубио поздравил Пашиняна с победой на выборах в Армении

Госсекретарь США Марко Рубио направил поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с победой правящей партии на парламентских выборах.

Источник: Reuters

В своем заявлении он отметил готовность Вашингтона к взаимодействию с Ереваном «для обеспечения мира, стабильности и процветания как в Закавказье, так и за его пределами».

«Поздравляю премьера Никола Пашиняна с тем, что его партия осталась у власти. Мы готовы работать с Арменией над реализацией целей, обозначенных на историческом Вашингтонском мирном саммите», — написал Рубио в соцсети Х.

Партия «Гражданский договор» одержала победу на выборах в Национальное собрание Армении, состоявшихся 7 июня. Она получила 49,81% голосов. При этом премьер-министр страны Никол Пашинян объявил о победе еще ночью, а бывший президент Роберт Кочарян назвал это попыткой захвата власти.

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