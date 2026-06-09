Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен заявила, что мирные переговоры по Украине продолжаются

Конгрессвумен Луна: переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.

«СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам», — написала Луна в соцсети Х.

Президент РФ Владимир Путин ранее в июне заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше