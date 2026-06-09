«СМИ, пытающиеся сорвать мирные переговоры администрации с Россией и Украиной, — это те же самые СМИ, которые продвигали ложь о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Игнорируйте их. Мирные переговоры живы-здоровы и принесут большую пользу всем участвующим странам», — написала Луна в соцсети Х.