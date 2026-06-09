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Просмотр баскетбола на Манхэттене перерос в стычки с полицией Нью-Йорка

Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке обернулся беспорядками и столкновениями фанатов с полицией, в стражей порядка летели бутылки.

Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке обернулся беспорядками и столкновениями фанатов с полицией, в стражей порядка летели бутылки.

Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам, толпа, состоящая преимущественно из молодёжи, начала забрасывать полицейских бутылками. Это привело к стычкам.

Сейчас сотрудники полиции в усиленной экипировке приступили к оцеплению.

Ранее противники президента США Дональда Трампа из движения No Kings анонсировали акцию протеста в день его юбилея — 14 июня.

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