Просмотр баскетбола на Манхэттене перерос в стычки с полицией Нью-Йорка

Просмотр баскетбольного матча в Нью-Йорке обернулся беспорядками и столкновениями фанатов с полицией, в стражей порядка летели бутылки.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
По его словам, толпа, состоящая преимущественно из молодёжи, начала забрасывать полицейских бутылками. Это привело к стычкам.
Сейчас сотрудники полиции в усиленной экипировке приступили к оцеплению.
Ранее противники президента США Дональда Трампа из движения No Kings анонсировали акцию протеста в день его юбилея — 14 июня.