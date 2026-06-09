Трамп пообещал достичь сделки с Ираном в течение двух недель

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — цитарует американского президента телеканал CNN.