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Трамп пообещал достичь сделки с Ираном в течение двух недель

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели заключат сделку с Ираном. По словам господина Трампа, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ближайшие две недели заключат сделку с Ираном. По словам господина Трампа, Вашингтон и Тегеран находятся в процессе активных переговоров, и иранская сторона готова к компромиссу.

«Я думаю, что мы побеждаем в этой битве, но по-настоящему мы одержим победу в ближайшие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полная победа, она наступит очень скоро, и цены на нефть рухнут», — цитарует американского президента телеканал CNN.

7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Тогда Дональд Трамп призвал иранскую сторону вернуться за стол переговоров, а израильскую — отказаться от ответной атаки. Позже Армия Израиля заявила об ударах по иранским военным объектам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».

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