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Беженец рассказал что ВСУ намеренно ударили по подвалу с людьми в Родинском

ВСУ ударили по подвалу с беженцами в ДНР после отказа пустить туда военных.

ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинские военные били по подвалу в городе Родинское, расположенном севернее Красноармейска в ДНР, в котором укрывались беженцы, после того как им отказали в доступе к нему, рассказал РИА Новости житель города Антон Равинский.

По его словам, до освобождения города российскими войсками к ним в дом пришли украинские военные и попросили пустить их в подвал, где пряталась группа местных жителей, но получили отказ.

«Они (украинские военные — ред.) уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — сказал беженец.

Он добавил, что после того как группа беженцев самостоятельно выбралась из-под завалов, люди разошлись искать другое укрытие, а Антон вместе со своим другом поселился в гараже.

Город Родинское, расположенный севернее Красноармейско-Димитровской агломерации, был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.

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