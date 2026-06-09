ДОНЕЦК, 9 июн — РИА Новости. Украинские военные били по подвалу в городе Родинское, расположенном севернее Красноармейска в ДНР, в котором укрывались беженцы, после того как им отказали в доступе к нему, рассказал РИА Новости житель города Антон Равинский.
По его словам, до освобождения города российскими войсками к ним в дом пришли украинские военные и попросили пустить их в подвал, где пряталась группа местных жителей, но получили отказ.
«Они (украинские военные — ред.) уехали, через день-два в этот дом прилетело, 14-го числа начали разбирать этот подвал. Нас присыпало, мы остались в маленькой комнате», — сказал беженец.
Он добавил, что после того как группа беженцев самостоятельно выбралась из-под завалов, люди разошлись искать другое укрытие, а Антон вместе со своим другом поселился в гараже.
Город Родинское, расположенный севернее Красноармейско-Димитровской агломерации, был освобожден силами 9-й мотострелковой бригады. Об этом 27 декабря 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук.