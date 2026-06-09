Киев должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе, а попытки забрать замороженные российские активы являются грабежом, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Лондоне опубликовали пять условий для завершения конфликта.
В частности, политики заявили, что российские активы должны быть заморожены до возмещения ущерба.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что Москва намерена добиваться возмещения ущерба, вызванного действиями зарубежных стран с замороженными российскими активами.
«Что касается наших активов, то их изъятие есть не что иное, как банальный грабёж. И, если уж говорить о компенсациях, то это неонацистский киевский режим должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе во время так называемой АТО, за преследование Православной церкви, многочисленные теракты и преступления в отношении мирного населения, за убитых мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области и в других регионах», — подчеркнул Джабаров.
В 2022 году ряд западных стран заморозил российские активы на сумму порядка $300 млрд. Часть средств находится под юрисдикцией Евросоюза и банка Euroclear.
Ранее стало известно, что Euroclear перевела Украине €6,6 млрд доходов от активов России.