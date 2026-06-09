В Совфеде заявили, что Киев должен компенсировать России ущерб за Донбасс

«Что касается наших активов, то их изъятие есть не что иное, как банальный грабёж. И, если уж говорить о компенсациях, то это неонацистский киевский режим должен компенсировать ущерб за преступления на Донбассе во время так называемой АТО, за преследование Православной церкви, многочисленные теракты и преступления в отношении мирного населения, за убитых мирных жителей в ДНР, ЛНР, в Курской области и в других регионах», — подчеркнул Джабаров.