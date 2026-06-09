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Названо блюдо русской кухни, покорившее турок в Стамбуле

Турецкие посетители кафе с русской кухней в Стамбуле предпочитают сырники.

Источник: © РИА Новости

СТАМБУЛ, 9 июн — РИА Новости. Турецкие посетители кафе с русской кухней в Стамбуле особо полюбили сырники, также они предпочитают медовик и пельмени, рассказали РИА Новости в заведениях.

«Порядка 60% наших клиентов — это турки. Наиболее популярны среди наших турецких гостей пельмени с говядиной и курицей, торт медовик, сырники. Порядка трети часто заказывают именно сырники, это их любимое блюдо», — рассказали в кафе Mama’s Bakery, открывшемся более девяти лет назад.

«У нас даже есть несколько постоянных клиентов-турок, которые к нам ходят именно за сырниками», — отметил собеседник агентства.

Порция сырников из трех штук в кафе сейчас стоит 420 лир (670 рублей).

«Турки у нас берут обычно хлеба, а также десерты — медовик, наполеон, сырники. Также среди них популярны сырки, орешки и вафли со сгущенкой», — рассказали в кафе и пекарне Bread House.

Порция сырников в кафе стоит 480 лир (760 рублей), а за 600 лир (950 рублей) можно приобрести шесть замороженных сырников.

В турецкой кухне отсутствует блюдо, похожее на сырники. Привычный россиянам творог также не продается в магазинах, а ближайший аналог — сыр «лор» — как правило более соленый, чем творог, и отличается структурой.