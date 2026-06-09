Названо блюдо русской кухни, покорившее турок в Стамбуле

«Порядка 60% наших клиентов — это турки. Наиболее популярны среди наших турецких гостей пельмени с говядиной и курицей, торт медовик, сырники. Порядка трети часто заказывают именно сырники, это их любимое блюдо», — рассказали в кафе Mama’s Bakery, открывшемся более девяти лет назад.