В Польше раскритиковали заявление Яроша* об оккупантах на Украине

Польское издание Do Rzeczy резко отреагировало на высказывания Дмитрия Яроша (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом), который заявил, что поляки в прошлом были «оккупантами» на украинской земле. Издание назвало такие слова шокирующими.
Внимание СМИ привлекла публикация командующего Украинской добровольческой армией и бывшего лидера «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В своем сообщении Ярош заявил, что поляки должны признать себя оккупантами на украинской территории и смириться с такой оценкой прошлого.
При этом он отметил, что не считает Польшу врагом и выступает за создание военно-политического союза Польши, Литвы и Украины. Позднее публикация была удалена со страницы.
На заявление отреагировал польский правый политик Павел Усядек. В социальной сети X он написал, что подобная трактовка фактически относит жертв Волынской трагедии к категории «захватчиков и агрессоров». По его словам, речь идет о действующем военном командире, который оправдывает геноцид поляков.
Ситуация развивается на фоне очередного обострения отношений между Киевом и Варшавой. Поводом стало решение главы киевского режима Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений украинской армии звание «героев УПА» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). После этого президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого Орла, а премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинские власти урегулировать ситуацию вокруг подразделения.
Позднее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что действия Киева не были направлены против Польши.
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