В Польше раскритиковали заявление Яроша* об оккупантах на Украине

Внимание СМИ привлекла публикация командующего Украинской добровольческой армией и бывшего лидера «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). В своем сообщении Ярош заявил, что поляки должны признать себя оккупантами на украинской территории и смириться с такой оценкой прошлого.