Водитель без прав в Новосибирской области устроил ДТП с гибелью подростка

По данным областной Госавтоинспекции, вечером 7 июня на трассе Р-254 «Иртыш» водитель легкового автомобиля Volkswagen при обгоне в разрешенном месте на встречной полосе столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением подростка без водительских прав. Пострадал водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Водитель отечественного авто скончался.