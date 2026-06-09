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Водитель без прав в Новосибирской области устроил ДТП с гибелью подростка

В Новосибирской области водитель без прав устроил ДТП, в котором погиб подросток.

Источник: © РИА Новости

НОВОСИБИРСК, 9 июн — РИА Новости. Лишенный прав 50-летний мужчина в Новосибирской области стал виновником дорожной аварии с гибелью 17-летнего подростка, который тоже не имел права садиться за руль, сообщает прокуратура региона.

По данным областной Госавтоинспекции, вечером 7 июня на трассе Р-254 «Иртыш» водитель легкового автомобиля Volkswagen при обгоне в разрешенном месте на встречной полосе столкнулся со встречным ВАЗ-2114 под управлением подростка без водительских прав. Пострадал водитель Volkswagen и два пассажира ВАЗ. Водитель отечественного авто скончался.

«Установлено, что виновником ДТП стал водитель Volkswagen, 50-летний житель Омска. По данным отдела ГИБДД, мужчина управлял автомобилем будучи лишенным права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении. Таким образом, водители обоих автомобилей не имели права садиться за руль.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами). Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.