Вэнс: США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном

США намерены продолжать работу над достижением ядерной сделки с Ираном, независимо от позиции Израиля, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
В минувший понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел беседу по телефону с президентом США Дональдом Трампом на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном.
«Президент убежден, и я разделяю его мнение, что мы способны добиться устойчивого решения по ядерной сделке с Ираном. Это может быть приемлемо или неприемлемо для Израиля, но мы убеждены, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Вэнс.
Накануне Трамп также выразил уверенность, что соглашение с Ираном может быть достигнуто в течение последующих двух недель.