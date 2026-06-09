Вэнс: США продолжат добиваться ядерной сделки с Ираном

«Президент убежден, и я разделяю его мнение, что мы способны добиться устойчивого решения по ядерной сделке с Ираном. Это может быть приемлемо или неприемлемо для Израиля, но мы убеждены, что это отвечает интересам Соединенных Штатов», — заявил Вэнс.