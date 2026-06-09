Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: сбежавшие военные Нацгвардии Украины попали под огонь заградотрядов

В российских силовых структурах сообщили, что инцидент произошел в районе Петро-Ивановки Харьковской области.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Военные Нацгвардии Украины, сбежавшие с позиций в районе Петро-Ивановки Харьковской области, попали под огонь своих заградотрядов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Подразделения 5-й отдельной бригады НГУ бежали с позиций в районе Петро-Ивановки, где попали под огонь собственных заградительных отрядов», — сказал собеседник агентства.

Заградотряды ВСУ орудуют по всей линии соприкосновения, что подтверждалось неоднократно заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. Преимущественно на позициях находятся принудительно мобилизованные украинские солдаты, они деморализованы и отказываются выполнять приказы вышестоящего командования. Кроме того, из-за заградотрядов с большим риском сопряжен и вывод с боевых позиций сдавшихся украинских военнослужащих.